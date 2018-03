Trotz Schnee „geht es schnell voran“ an der Zeppelinstraße

Wahrscheinlich ab Januar werden die Klassenräume der Berger-Höhe-Schule vom städtischen Heizkraftwerk am Allgäustadion aus mit Nahwärme versorgt. Die seit 11.November laufenden Bauarbeiten für den Anschluss laufen nach Plan: „Ich bin selbst erstaunt, dass es so schnell voran geht“, sagt Urs Geuppert, stellvertretender technischer Betriebsleiter der Stadtwerke, angesichts des kürzlichen Wintereinbruchs mit Frost und Schnee.

Nicht überall war die Einrichtung der Baustelle auf Verständnis gestoßen: Warum so kurz vor dem Winter? Diese Frage war aus Reihen der Anwohner der von der Baustelle betroffenen Straße zu hören. Und sie sahen sich bestätigt, als die Temperaturen unter Null fielen und Schnee einsetzte.

Doch Urs Geuppert versichert: Der Winter hat den Bauarbeiten bislang nichts anhaben können. Bei zeitweise schon vorhandenem starken Frost hätten die Baufirmen „ein bisschen improvisieren müssen“, die Arbeiten selbst haben die Temperaturen aber nicht beeinträchtigt.

Apropos Bauunternehmen: Zwischenzeitlicher Streit zwischen der von der Stadt beauftragten Firma und deren Subunternehmer war laut Geuppert der Grund für den späten Beginn der Arbeiten. Er war eigentlich für Oktober vorgesehen. Die Stadt habe beide Seiten aber wieder an einen Tisch gebracht. Denn: „Wir wollten die Maßnahme noch dieses Jahr durchziehen“, so der stellvertretende Stadtwerke-Betriebsleiter.

Von der Eile profitieren sollen die Berger-Höhe-Schule und die Ökobilanz. Denn die Schulheizung hatte vor längerer Zeit ihren Geist aufgegeben. Bereits im vergangenen Winter wurden die Klassen mittels eines mobilen Heizölaggregats gewärmt.

Bauunternehmen muss zahlen

Das ist derzeit wieder der Fall. Zahlen dafür muss diesmal laut Geuppert aber nicht die Stadt, sondern das beauftragte Bauunternehmen, weil es durch den Zwist mit dem Subunternehmer den vereinbarten Zeitplan nicht habe halten können.

Bis Mitte Januar soll die Versorgung jetzt stehen, inklusive letzter Arbeiten in der Schule selbst. Dann sorgen Holzpellets des städtischen Kraftwerks dort für Wärme. Mit den Bauarbeiten auf den umliegenden Straßen soll es aber weitaus schneller gehen. Geuppert stellt folgenden Zeitplan auf: Kommende Woche geht es auf der anderen Seite der Zeppelinstraße weiter, die Immelmannstraße dürfte in zwei Wochen fertig sein, und in der Straße Im Urtel ist der untere Bereich bereits wieder befahrbar.

Konkret heißt dies in den kommenden Tagen: Ab Montag, 9. Dezember , sperrt die Stadt die Zeppelinstraße in anderer Richtung: Dann ist sie in Fahrtrichtung Lindauer Straße voraussichtlich für eine Woche gesperrt. Eine Umleitung über die Gegenbaurstraße ist ausgeschildert, heißt es in einer Mitteilung. Der Verkehr Richtung Ravensburger Straße ist dann wieder frei.

Zudem ist in der Boelckestraße die Fahrtrichtung von der Berger-Höhe-Schule bis zum Boelckeplatz ebenfalls für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Den Bewohnern der Wohngebiete Berger-Höhe und Haid empfiehlt die Stadt, über die Richthofenstraße, den Rindalphornweg und den Grüntenweg aus den Wohngebieten auszufahren.

Der Fußgänger- und Radfahrverkehr kann die Baustelleneinrichtung auf den vorhandenen Gehwegen passieren.