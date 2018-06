Trotz Quotenabsturz: ZDF hält an „Inka“ fest

Berlin (dpa) - Das ZDF hält trotz des Quotentiefs an seiner neuen werktäglichen Talkshow „Inka!“ mit Gastgeberin Inka Bause (44) fest. „Mit dem Talk "Inka!" haben wir ein neues Programmgenre am Nachmittag platziert“, teilte ein Sprecher des Mainzer Senders am Freitag mit.

„Es verwundert daher nicht, dass das neue Format sein Publikum erst finden muss und etwas Entwicklungszeit braucht. Von Inka Bause als neue Moderatorin im ZDF sind wir fest überzeugt. Wir werden in den kommenden Wochen - wie bei jedem neuen Programmangebot - weiter intensiv am Format arbeiten und die Zuschauerresonanz ernst nehmen.“

Die neue Sendung hatte in ihren ersten vier Tagen einen Quoten-Absturz erlebt. Am Donnerstag, dem vierten Ausstrahlungstag, fuhr sie ihre bislang schwächste Einschaltquote ein: Nur 340 000 Zuschauer (Marktanteil: 4,2 Prozent) wollten am Nachmittag (15.05 Uhr) die Plauderstunde sehen. Angefangen hatte Bause am Montag noch mit 810 000 Zuschauern (8,0 Prozent). Am Dienstag waren dann 720 000 Zuschauer dabei, am Mittwoch 490 000.

„Inka!“ ist zurzeit die einzige tägliche Nachmittagstalkshow im deutschen Fernsehen. Bause ist bekannt für die Moderation der RTL-Show „Bauer sucht Frau“, die deutlich mehr Zuschauer anzieht.