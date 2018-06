Trotz Niederlage ist der Klassenerhalt sicher

Für Tettnangs Fußballdamen ist der 21. Spieltag der Fußball-Oberliga eigentlich kein guter gewesen: Mit 0:5 musste sich die Elf von Trainer Alex Haag dem FV 09 Niefern auswärts geschlagen geben. Die gute Nachricht dabei für die TSV-Damen: Trotz dieser hohen Niederlage gegen den Tabellendritten wurde der Klassenerhalt für die kommende Saison gesichert. Dank gleichzeitiger Niederlagen des FV Bellenberg (2:3 gegen Karlsruher SC) und des TSV Neckarau (1:2 gegen Hegauer FV) konnte die Klasse somit schon eine Woche vor dem letzten Saisonspieltag gehalten werden.

Schon nach 15 Minuten gerieten die Gäste aus Tettnang durch eine gelungene Kombination von Niefern mit 0:1 in Rückstand, nur vier Minuten später legten die Gastgeber nach und erhöhten auf 2:0 nach einem Eckball. Bis zur Halbzeitpause schaffte es kein Team, weitere Treffer zu erzielen. „Das Problem lag darin, dass die Gegner unsere Fehler eiskalt ausnutzten und wir selbst nicht in der Lage waren, selbst deren Fehler zu verwerten“, so TSV-Coach Alex Haag.

Zu viele individuelle Fehler

Nach der Halbzeit führten erneut zwei dieser individuellen Fehler des TSV dazu, dass Niefern innerhalb von nur vier Minuten auf 4:0 erhöhte (52. und 54.) und dem TSV alle Chancen nahm, die Partie noch einmal spannend zu machen. Den Schlusspunkt setzte wiederum Niefern in Minute 80. So musste der TSV sich mit 0:5 am Ende geschlagen geben. „Man merkt, dass die Köpfe und die Körper gegen Ende der Saison am Limit sind. Das Ergebnis fühlte sich leider nicht gut an.“ Die Gäste aus Tettnang hatten sich vorgenommen, in Niefern Punkte im Abstiegskampf zu holen. Neben des Nichterreichens dieses Ziels bemängelt Trainer Haag aber vor allem die individuelle Entwicklung des Kaders: „Vor allem in der letzten Phase der Saison habe ich eher einen Rückschritt bemerkt beim Team: Fehler, über die wir intensiv gesprochen hatten und sie im Training bearbeitet haben – und die zwischenzeitlich fast vollständig ausgemerzt waren – kamen nun wieder zurück. Die einzige positive Nachricht ist tatsächlich, dass wir durch fremde Hilfe den Klassenerhalt geschafft haben.“