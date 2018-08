Trotz Niederlage – Baindt verkauft sich auch in Runde drei gut

BAINDT – Der SV Baindt ist gestern Abend in der dritten Runde des WFV-Pokals ausgeschieden. Der Bezirksligist unterlag zu Hause dem Regionalligisten TSG Balingen standesgemäß mit 1:8. Trotz der hohen Niederlage verkaufte sich die Mannschaft von Trainer Philipp Meißner in einem fairen Spiel mit nur einer gelben Karte gut.

Die Baindter begannen gegen den übermächtigen Gegner frech, hatten die erste Tormöglichkeit in diesem Spiel. Jonathan Dischl tauchte in der 2. Minute überraschend vor TSG-Torhüter Marcel Binanzer auf. Im Eins-gegen-eins vergab Dischl allerdings zu überhastet. Kurz darauf holte Baindt den ersten Eckball raus, es sollte die letzte Aktion des SV Baindt vor des Gegners Tor sein für längere Zeit. Gut zwölf Minuten brauchten die Gäste, um sich den SV Baindt zu Recht zulegen. Mit gutem Kombinationsspiel, überwiegend über die linke Seite, sowie schnellem Kurzpassspiel machte die TSG in regelmäßigen Abständen die Tore.

Daniel Seemann in der 11. Minute mit dem 1:0 aus spitzem Winkel. Kaan Akkaya legte in der 20. Minute das 2:0 nach, nachdem er eine Minute zuvor mit einem Strafstoß an Baindts Torhüter Tobias Hage scheiterte. In der 38. Minute konnte Tim Rainbow Daniel Seemann nicht am 3:0 hindern und Patrick Lauble sorgte nach einer maßgeschneiderten Flanke per Flugkopfball für den 4:0-Halbzeitstand. „Wir wollten das Spiel in Hälfte eins entscheiden“, sagte Gästetrainer Ralf Volkwein nach dem Spiel.

Zu Beginn der zweiten Hälfte schaltete die TSG einen Gang runter. Es dauerte mehr als zwanzig Minuten da schraubte Daniel Seemann mit seinem dritten Tor das Ergebnis auf 5:0 (66.) hoch. Pascal Schoch legte das 6:0 (69.), Pablo Gil das 7:0 (80.) nach. Technisch konnte der SV Baindt mit der TSG nicht mithalten, aber läuferisch. Baindt rackerte bis zum Schluss und belohnte sich mit dem 1:7 durch Johannes Schnez nach einem Zuckerpass von Marco Reinhardt. Danach traf Tim Rainbow mit einem Distanzschuss noch die Latte. Den Schlusspunkt aber setzten die Gäste, Pascal Schoch traf zum 8:1-Endstand.

„Letzte Woche haben wir nicht gut gespielt in Mengen“, sagte Volkwein, „vor allem in der ersten Hälfte haben wir heute sehr gut gespielt, ich wollte Dominanz, in der Summe war es eine klare Angelegenheit“. Philipp Meißner sagte: „Wir konnten aus den neunzig Minuten viel mitnehmen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, sie hat sich gut verkauft“.