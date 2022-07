Trotz Hitze cool bleiben – Mit diesen Tricks kommen Sie kühl durch den Tag

Alles stehen und liegen lassen, das Badehandtuch, Schwimmsachen und ein gutes Buch einpacken und im Freibad oder am See das Beste aus der Hitze machen - mit einem Blick aufs Thermometer wünschen sich aktuell sicherlich viele Arbeitnehmer in Deutschland eine solche Flucht ins kühle Nass.

Bei den wenigstens ist das allerdings ohne weiteres möglich. Mit kleinen Kniffen ist aber zumindest zwischendurch ein bisschen Abkühlung ohne Probleme möglich - und zwar von frühmorgens bis zum Schlafengehen:

6 Uhr: Nach dem Aufstehen kräftig Durchlüften

Noch ist es draußen recht kühl und somit ideal, um vor dem Ansteigen der Temperaturen gut durchzulüften. Dafür am besten mehrere Fenster auf verschiedenen Seiten der Wohnung öffnen, damit die kühle Luft durchziehen kann. Jetzt ist auch die richtige Zeit, um den Pflanzen auf dem Balkon noch einmal etwas Flüssigkeit zu gönnen, bevor die Sonneneinstrahlung zu stark wird und die Blätter vom Wasser eher verbrannt werden.

7 Uhr: Die Sonne muss leider draußen bleiben

Auch wenn es bei strahlendem Sonnenschein schade um das schöne Wetter ist: An Hitzetagen sollte die Wohnung so gut wie möglich mit Rollos, Vorhängen oder Jalousien abgedunkelt werden, damit sich die Räume von der Sonneneinstrahlung nicht noch zusätzlich aufgeheizt werden. Regelmäßiges Lüften sollte dabei aber nicht vergessen werden.

8 Uhr: Leichtes Frühstück mit viel Obst und ohne Kaffee

An heißen Tagen empfiehlt es sich, möglichst auf Kaffee, schwarzen oder grünen Tee zu verzichten. Koffein beschleunigt den Herzschlag, erhöht den Blutdruck, und treibt somit die Körpertemperatur nach oben. Menschen mit einem tendenziell schwächeren Kreislauf sollte daher ihren Konsum vorsichtshalber etwas einschränken, um diesen nicht unnötig zu belasten.

Frische Früchte mit hohem Wassergehalt schützen an heißen Tag vor dem Dehydrieren und sind besser bekömmlich. (Foto: Larissa Hamann)

Zum Frühstück eignet sich außerdem Joghurt, Quark oder Buttermilch sowie Früchte mit einem hohen Wassergehalt wie zum Beispiel wie Melone, Pfirsiche, Orange, Mango oder Ananas.

9 Uhr: Was anziehen, wenn Badehose nicht infrage kommt

Auch wenn die Temperaturen draußen nahezu Rekorde brechen, müssen ruft für die meisten Leute trotzdem die Arbeit, denn einen Anspruch auf Hitzefrei haben Arbeitnehmer laut eines Berichtes des Redaktionsnetzwerks Deutschland nur in seltenen Fällen.

Darum ist es umso wichtiger, bei solch hohen Temperaturen Kleidung auszuwählen, in denen man sich wohlfühlt. Dabei gilt: Locker sitzende Kleidung aus Baumwolle oder Leinen kühlt besser als eng anliegende aus Kunstfasern.

10 Uhr: Trinken nicht vergessen

Erstmal die neuen E-Mails beantworten, dann von einer Konferenz in die nächste und zwischendurch die restlichen Punkte auf der To Do-Liste abarbeiten – während dieses Alltagskarussells auch noch ausreichend zu trinken, kommt bei vielen Menschen zu kurz. An Hitzetagen verliert der Körper jedoch durch das Schwitzen viel Flüssigkeit und Mineralien.

Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme können dann die Folge sein. Wer das Trinken öfters vergisst, kann sich zur ständigen Erinnerung eine Karaffe oder eine Wasserflasche gut sichtbar auf seinen Schreibtisch stellen.

Der ideale Durstlöscher ist zwar Leitungswasser, für ein bisschen mehr Geschmack darf es aber auch mit Minze, Salbei, Zitrone oder Grapefruitsaft aufgepeppt werden.

12 Uhr: Leichte Mahlzeiten statt deftiger Kost

Wie schon beim Frühstück gilt auch beim Mittagessen: Leichte, gut verdauliche Lebensmittel sollten fetthaltigen Gerichten vorgezogen werden. Optimal eigenen sich saisonale Gemüsesorten mit hohem Wasseranteil wie Gurken, Zucchini, Paprika und Tomaten, aber auch mageres Fleisch, Fisch, Salat, Kartoffeln oder Reis. Die mediterrane Küche ist dabei ein sehr gutes Vorbild.

Leichte Kost wie mageres Fleisch oder Fisch sind bei Hitze besser bekömmlich als deftige Gerichte. (Foto: Larissa Hamann)

14 Uhr: Kleine Helfer gegen die Mittagshitze

Auf das Mittagessen folgt oftmals das Mittagstief. Der Körper ist mit Verdauen beschäftigt, die Belastung durch die Hitze verstärkt diese unkonzentrierte und antriebslose Phase des Tages zusätzlich. Kleine Helfer wie zum Beispiel eine kleine Sprühflasche mit kühlem Wasser oder ein Taschenventilator sorgen in solchen Momenten für etwas Abkühlung und – wortwörtlich wie im übertragenen Sinne – für frischen Wind am Arbeitsplatz.

16 Uhr: Vorbereitung auf die heißeste Zeit des Tages

Mit Fortschreiten des Nachmittags nähert sich die heißeste Zeit des Tages. Denn entgegen der allgemeinen Annahme erreichen die Temperaturen im Hochsommer laut der Internetseite Wetter.net nicht schon mittags ihren Höchststand, sondern erst gegen 17 Uhr.

Wer im Homeoffice ist, könnte sich zum Beispiel eine Plastikwanne oder einen großen Eimer mit kaltem Wasser füllen und ein erfrischendes Fußbad unter dem Schreibtisch nehmen.

18 Uhr: Arbeit adé und raus in den Schatten

Feierabend – viele Menschen zieht es nun für eine kurze Abkühlung ins Freibad oder an den See. Trotz aller Freude darüber, endlich dem Arbeitsplatz entflohen zu sein, am kühlen Nass ist es jedoch wichtig, die Haut und den Kopf ausreichend vor der Sonne zu schützen. Cremes mit einem guten UV-Schutz, Sonnenbrille sowie eine Kopfbedeckung sind dabei ein Muss.

20 Uhr: Sport zur richtigen Zeit

Sport im Freien ist bei Temperaturen von mehr als 30 Grad im Schatten nur mit Vorsicht zu genießen. Besser ist es, das Training auf den Abend zu verlegen, wenn die Luft sich abgekühlt hat.

21 Uhr: Jetzt eine kalte Dusche?

Auch wenn es sich im ersten Moment gut anfühlen mag – eine eiskalte Dusche ist an heißen Sommertagen keine gute Idee. Der Körper kühlt zwar kurzzeitig ab, anschließend muss sich der Organismus jedoch wieder auf die Außentemperatur einstellen. Dafür benötigt er Energie – und produziert dabei auch Wärme und Schweiß. Wenn auch nicht ganz so erfrischend, ist lauwarmes Duschen daher empfehlenswerter.

22 Uhr: Erholung nach dem Hitzetag

Kaum etwas ist unangenehmer als nach einem heißen Sommertag geplättet ins Bett zu fallen und dann vor Hitze nicht einschlafen zu können. Im Video hat RegioTV Schwaben ein paar Tipps für euch zusammengefasst, wie die Nacht doch noch die nötige Erholung bringt:

23 Uhr: Kühlung im Bett

In Tropennächten fallen die Temperaturen auch nachts nicht unter 20 Grad. Menschen, die zu geschwollenen Füßen neigen, fällt es dann oftmals besonders schwer, einzuschlafen. Ein einfaches Hilfsmittel dagegen ist eine kalte Wärmflasche. Dafür Eiswürfel in kaltem Wasser schmelzen, in die Flasche füllen und zu den Füßen legen.

Ein Kühlakku, eine Schlafmaske oder eine kalte Wärmflasche sorgen für Abkühlung im Bett. (Foto: Larissa Hamann)

Wer eine Schlafmaske besitzt, kann auch diese kurz vor dem Einschlafen für ein paar Minuten in den Gefrierschrank legen. Alternativ sorgt aber auch ein Kühlakku, eingewickelt in ein Hand- oder Küchentuch, für Abkühlung.