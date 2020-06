Trotz Gegenverkehr überholt: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Essingen (an) - Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen mittelschwer verletzt worden. Der Mann fuhr mit seiner Maschine von Bartholomä in Richtung Lauterberg. Trotz Gegenverkehrs überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 43-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf über 11 000 Euro.