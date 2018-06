Trotz Feiertag und Baustellen keine großen Staus in Sicht

Am kommenden Wochenende (29. April bis 1. Mai) ist die Gefahr von Staus auf den Fernstraßen eher mittelmäßig. Damit rechnen der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC.

Allerdings könnten Ausflügler am Maifeiertag auch ohne verlängertes Wochenende für stärkeren Verkehr sorgen. Das größte Staurisiko prognostiziert der ACE für den Freitagnachmittag. Regional könne der Start der Frühjahrsferien in den Niederlanden am Freitagnachmittag und Samstag zu mehr Betrieb in den angrenzenden Gebieten führen. Außerdem sorgen laut den Autoclubs immer mehr Baustellen auf den Autobahnen für potenzielle Störungen.

So sind auf folgenden Strecken nach Prognose der Autoclubs Baustellen, Staus und Behinderungen möglich:

A 1Saarbrücken - Köln - Osnabrück - Hamburg - LübeckA 2Oberhausen - Hannover - Braunschweig - Magdeburg - Berliner RingA 3Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt/Main - Köln - ArnhemA 4Görlitz - Chemnitz und Olpe - Köln - Heerlen/Aachen, beide RichtungenA 5Basel - Frankfurt/Main zwischen Karlsruhe-Nord und BruchsalA 6Metz/Saarbrücken - Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - NürnbergA 7Ulm - Würzburg und Kassel - Hannover - Hamburg - Flensburg, beide RichtungenA 8Karlsruhe - Stuttgart - München - SalzburgA 9Berlin - Nürnberg - München, beide RichtungenA 10Berliner RingA 12Berliner Ring - Frankfurt/OderA 13Schönefelder Kreuz - DresdenA 14Magdeburg - Halle - LeipzigA 23Heide - HamburgA 31Bottrop - Gronau - Lingen - Meppen - LeerA 38Göttingen - HalleA 39Lüneburg - HamburgA 44Kassel - Dortmund und Mönchengladbach - AachenA 45Gießen - Hagen - Dortmund, beide RichtungenA 46Heinsberg - DüsseldorfA 61Koblenz - MönchengladbachA 66Fulda - Frankfurt/Main - WiesbadenA 81Schaffhausen - Singen - StuttgartA 93Weiden - HofA 96Bregenz - Lindau - München

Auf folgenden Strecken bestehen längere Vollsperrungen:

A 6: Kaiserslautern - Metz/Saarbrücken, zwischen der Anschlussstelle (AS) Sankt Ingbert-West (5) - AS Saarbrücken-Fechingen (4) Vollsperrung in beiden Richtungen wegen Brückensanierung bis 2. Januar. 2017, 18:00 Uhr.

A 542: Langenfeld - Monheim, zwischen Autobahndreieck Langenfeld (5) - Autobahnkreuz Monheim-Süd (2) Vollsperrung der Strecke bis 15. Oktober 2016, 15:00 in Fahrtrichtung Monheim.

Für die Transitstrecken in Österreich und der Schweiz erwarten die Autoclubs eine eher entspannte Verkehrslage. Allerdings sei an der Grenze von Österreich nach Deutschland noch mit Wartezeiten zu rechnen. In der Schweiz müssen sich Autofahrer laut ACE vor dem Gotthardtunnel zeitweise auf Wartezeiten einstellen: am Samstag in südlicher und am Sonntag in nördlicher Richtung.

ACE-Stauprognose

ADAC-Stauprognose

ADAC-Stauprognose als Video