Trotz Corona: Targobank zieht positive Bilanz

Friedrichshafen (sz) - Auch für die Banken war 2021 bisher kein einfaches Jahr, das Corona-Virus hat auch ihre Geschäfte erschwert. In einer Pressemitteilung äußert sich die Targobank Friedrichshafen allerdings positiv. Nach einem schwierigen Start in der Pandemie konnten Aufholeffekte im dritten Quartal zu einem positiven Abschluss führen. Auch die Nachfrage nach Anlageprodukten und Krediten sei gestiegen. So konnte im Geschäft mit Konsumentenkrediten Zuwächse zu verzeichnet werden: Zum Stichtag 30. September belief sich das Kreditvolumen auf rund 42 Millionen Euro. Auch die Nachfrage im Geschäftskundenbereich hat sich spürbar erholt, so die Bank.

Trotz der anhaltenden Ausnahmesituation habe man in Friedrichshafen zudem dafür gesorgt, dass der Geschäftsbetrieb vor Ort unter strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen aufrechterhalten werden konnte. „Der Gesundheitsschutz unserer Kundschaft und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht nach wie vor an erster Stelle“, sagt Martin Scheugenpflug, Standortleiter in Friedrichshafen. „Ein großes Lob gilt unseren Kundinnen und Kunden, die sich mit viel Verständnis an unsere strengen Auflagen halten. Das zeigt, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht auf die persönliche Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verzichten wollen.“

Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase und insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie zeige sich zudem, dass das Interesse der Kundinnen und Kunden an Alternativen zu klassischen Anlageformen wie Tagesgeld, Sparkonto und ähnlichem deutlich gestiegen sei. "Unser Depotvolumen konnten wir seit Jahresstart um 13 Prozent auf 21 Millionen Euro ausbauen", sagt Scheugenpflug. Insbesondere Investmentfonds- und ETF-Sparpläne standen bei der Kundschaft hoch im Kurs. Auch die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageformen ist weiter gestiegen. In Friedrichshafen betreute die Targobank zum 30. September insgesamt 7100 Kundinnen und Kunden und führte 1900 Girokonten.