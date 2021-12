Trotz Corona: Sternsinger gehen in Ellwangen wieder auf Tour

Zu Beginn des neuen Jahres werden zum Dreikönigsfest wieder Jugendliche und junge Erwachsene als Sternsinger in der Stadt unterwegs sein, um Spenden für gemeinnützige Projekte zu bitten. Mit dem Geld sollen Projekte von aus Ellwangen stammenden Missionaren und Missionsschwestern in Lateinamerika und Afrika unterstützt werden.

Die Aktion wird allerdings, wie schon im vergangenen Jahr, etwas anders ablaufen als gewohnt. So werden die Sternsinger am 1. und 6. Januar in den Ellwanger Kirchen an den folgenden Terminen singen: 1. Januar um 14 Uhr in der Basilika Sankt Vitus und um 15.30 Uhr in Sankt Wolfgang sowie am 6. Januar um 14 Uhr in der Basilika und um 15.30 Uhr in Heilig Geist. Zwischen dem 1. und 6. Januar sind die Sternsinger wie im Jahr 2021 zudem von Haus zu Haus unterwegs, um den Segen zu überbringen und an den Haus- und Wohnungstüren anzuschreiben. Die Familien, die die Sternsinger die letzten Jahre zu Gast hatten, sind auf deren Listen wieder vermerkt.

Spenden an die Ellwanger Sternsinger können im Anschluss an das Singen in den Kirchen übergeben oder direkt auf das Konto der Sternsinger (Kreisparkasse Ellwangen, IBAN: DE34 6145 0050 1001 2927 37) überwiesen werden.

Wer den Besuch der Ellwanger Sternsinger erstmals wünscht, oder bei wem im vergangenen Jahr der Besuch trotzt Einladung ausblieb, kann sich noch bis zum 27. Dezember im Pfarrbüro Sankt Vitus melden, Telefon 07961 / 3535.