„Trotz Corona sind wir da“

Auch in der Corona-Pandemie sind der Mobile Hospizdienst und das Hospiz in St. Franziskus für sterbende Menschen und ihre Angehörigen da. Die Angebote laufen weiter wie bisher. „Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Schutzausrüstungen und halten sich an die Hygienemaßnahmen“, sagt Birgitta Radau. Der Mobile Hospizdienst verzeichne aufgrund der Pandemie allerdings einen starken Nachfrage-Rückgang bei den Alten- und Pflegeheimen. Mit Ausnahme des Franziskuszentrums würde der Dienst von den Heimen kaum noch angefordert. Grund ist wohl die erhöhte Vorsicht der Heimleitungen. Im Klinikum Friedrichshafen sei die Kranken- und Sterbebegleitung auch unter Corona-Bedingungen möglich, betont Birgitta Radau. Trotz verschärfter Besucherregeln komme der Mobile Hospizdienst ins Klinikum. (rup)