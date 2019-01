Trossingerin Anastasia Vasylenko gewinnt Bezirkstitel

Anastasia Vasylenko aus Trossingen hat in der Altersklasse U9 die Tennis-Bezirksmeisterschaft gewonnen. In der Halle in Ebingen setzte sich die Musikstädterin 4:2, 5:4 gegen Maya Hulko aus Empfingen durch. Bei der Siegerehrung war neben Bezirkssportwart Wolfgang Fritz (Trossingen), der die Gesamtleitung übernommen hatte, auch der Bezirksvorsitzende Dieter Kinkelin aus Tuttlingen vor Ort.

Die Ebinger Tennishalle konnte die vielen Kinder, ihre Eltern und Großeltern kaum unterbringen, als es bei den acht- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen um die WGV-Bezirksmeisterschaften ging. Dabei waren diese Verwandten meist weitaus nervöser als die Teilnehmer, die sich in den Spielpausen mit ihren Handys beschäftigten und anschließende Siege oder Niederlagen ohne größere Gemütsbewegungen hinnahmen.

Die Altersklassen U 9 und U 10 spielten mit schnelleren Bällen auf Midcourt. Dabei entwickelten sich sehenswerte Ballwechsel. Die Spiele wurden in zwei Gewinnsätzen bis vier ausgespielt. Da sich in der U 9 zu wenig Jungen angemeldet hatten, wurde nur bei den Mädchen gespielt. Dabei setzte sich Vasylenko gegen Hulko durch. Über die dritten Plätze durften sich Lucy Perk (Empfingen) und Mara Pfaff (Onstmettingen) freuen.

Die Allerjüngsten (U 8) spielten ihre Sieger im Kleinfeld aus. Wobei mit um 75 Prozent druckreduzierten Bällen gespielt wurde. Jedes Spiel dauerte 15 Minuten und wer am Ende mehr Spiele gewonnen hatte, durfte sich etwas mehr als der Gegner freuen. In der U 8 wurde zunächst in Gruppen gespielt. Der Titel wurde dann in einer Endrunde vergeben.

Die weiteren Sieger sind: U8: Tim Hipp (Onstmettingen), Cornelia Huber (Dettensee); U10: Robin Männl (TC Dunningen), Amy King (Ratshausen).