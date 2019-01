Trossingen und Tuttlingen verpassen Finalerfolg

Bei den Hallenfußballturnieren des BSV Schwenningen hat es in den Altersklassen E- bis B-Jugend für die Mannschaften aus dem Landkreis Tuttlingen nicht zu einem Sieg gereicht. Die SpVgg Trossingen und der SC 04 Tuttlingen mussten sich im Finale dem Gastgeber geschlagen geben.

E-Junioren

Insgesamt 16 Mannschaften waren zur Vorrunde des Turniers angetreten. Gastgeber BSV Schwenningen I und II sowie der SC Tuttlingen II und die SpVgg Trossingen hatten sich für das Halbfinale qualifiziert. Dabei setzte sich die BSV-Erste 1:0 gegen Tuttlingen durch. Trossingen verhinderte das rein Schwenninger Finale durch ein 2:0 über die zweite Mannschaft der Gastgeber. Immerhin sicherte sich der Ausrichter durch ein 3:0 gegen die Musikstädter den Turniersieg. Im Spiel um Platz drei war der SC 04 Tuttlingen II gegen den BSV Schwenningen II 2:1 erfolgreich. Die Platzierungsspiele lauteten: Spiel um Platz fünf: FC Bad Dürrheim I - SV Spaichingen I 4:5 im Neunmeterschießen, Platz sieben: DJK Villingen I - FC Hüfingen II 0:1, Platz neun: SV Zimmern II - SC Tuttlingen I 4:3 im Neunmeterschießen, Platz elf: FSV Schwenningen - FC Dauchingen II 1:2 im Neunmeterschießen, Platz 13: FC Bad Dürrheim II - FC Dauchingen I 0:3, Platz 15: SV Spaichingen II - DJK Villingen IV 2:3 im Neunmeterschießen.

D-Junioren

Auch in dieser Altersklasse setzte sich der Nachwuchs vom Veranstalter durch. Die zweite Mannschaft aus Schwenningen siegte in einem spannenden Finale gegen den SC 04 Tuttlingen III 3:2. Zunächst spielten acht Teams in zwei Gruppen die Halbfinalisten aus. In der Vorschlussrunde unterlag der BSV Schwenningen I gegen den SC 04 Tuttlingen III 1:3. Gegen die SG DJK Donaueschingen setzte sich die BSV Schwenningen II 6:2 durch. Bei den folgenden Platzierungsspielen gab es folgende Ergebnisse: Spiel um Platz sieben: SC 04 Tuttlingen I - BSV Schwenningen III 1:0, Platz fünf: SG Hardt - TG Rottweil-Altstadt 7:0, Platz drei: BSV Schwenningen I - SG DJK Donaueschingen 4:3.

C-Junioren

Bei den C-Junioren jubelte das Team des FC 08 Villingen. In den Gruppenspielen hatten 13 Teams die Gruppenersten und -zweiten ermittelt, die im Halbfinale antreten durften. Die Gruppendritten spielten noch um Platz fünf. Dabei gab es ein internes Duell zwischen den beiden Mannschaften des FC Bad Dürrheim. Dabei siegte die erste Mannschaft 6:5 nach Neunmeterschießen. In den Halbfinals trafen der FV 08 Rottweil, der FC 08 Villingen, der FC Dauchingen und der SV Seedorf aufeinander. Es gab folgende Ergebnisse: FC 08 Villingen gegen den FV Rottweil 2:1 und SV Seedorf gegen den FC Dauchingen 2:0. Im Spiel der beiden Verlierer sicherte sich Rottweil durch ein 2:0 gegen Dauchingen den dritten Platz. Spannend war das Finale. Mit Seedorf und Villingen trafen die beiden Erstplatzierten der Gruppe B erneut aufeinander. In der Vorrunde hatte sich der SVS noch 1:0 gegen die Doppelstädter durchgesetzt. Diesmal drehte Villingen den Spieß um und siegte 2:1.

B-Junioren

Den Abschluss der Turnierreihe bildeten die B-Junioren mit einem Teilnehmerfeld von acht Mannschaften. Es wurde nach dem System Jeder-gegen-Jeden ausgespielt. Im entscheidenden Spiel um den Turniersieg bezwang der FC Bad Dürrheim I den VfB Bösingen 2:0 und sicherte sich Platz eins. Hinter den Kurstädtern (17 Punkte; 21:5 Tore) folgten der VfB Bösingen (15; 9:4), die SpVgg Trossingen (14; 16:6), der VfB Villingen (10; 15:13), die SG Weilersbach (9;14:10), die FSV Schwenningen (9;11:11), der FC Bad Dürrheim II (5;11:16) und der BSV Schwenningen (0;1:33). Zur Ehrenrettung der Gastgeber muss aber gesagt werden, dass der BSV, der keine B-Jugend-Mannschaft stellen konnte, mit einem Team aus C-Junioren antrat.