Trommlerball schreibt Geschichte

Lindau (lz) - Der Trommlerzug Lindau-Aeschach hat mit seinem diesjährigen Trommlerball zum 100-jährigen Bestehen des Trommlerzuges ein fantastisches Fest auf die Beine gestellt. Laut Veranstalter haben nahezu alle Besucher des Balls, der unter dem Motto „Fiesta de los Muertos“ stattfand, dieses Fest der toten als „legendär“ eingestuft, wie Achim Jaeger mitteilt.

Passender als die bezaubernd kostümierte Melanie, kann es kaum auf den Punkt gebracht werden. „Um 20 Uhr habe ich die sich langsam füllenden Hallen betreten und als ich die Dekoration und mehrstöckige Bühne gesehen habe, ist mir die ,Schublade runter gefallen’“, erzählt sie.

Ähnlich war der Gesichtsausdruck von Thomas Willig, zweiter Vorsitzender des Zugs, als er die beeindruckenden Kostümierungen der Besucher sah. Unfassbar dankbar war er über das Publikum an diesem Abend: „Sie haben das Motto durch kreative Verkleidungen, tolle Schminkbilder und Wahnsinnskostüme vollkommen unterstützt. Alle sind dem Aufruf gefolgt, haben sich auf das Thema des Balls gefreut und durch ihr zutun die coole Atmosphäre geschaffen.“

Peter Ebinger – an diesem Abend nicht nur Vorstand, sondern so stolzer erster Vorsitzender des Trommlerzug Lindau-Aeschach, ergänzt: „Das Publikum ist einzigartig gewesen.“ So etwas habe er bislang nicht annähernd irgendwo erlebt. Ebinger war beeindruckt davon, dass die Besucher „Vollgas feiern“ und dabei so friedlich blieben. Alle Besucher wertschätzten den gigantischen Bühnen- und Dekoaufbau des kleinen Vereins, der selbst die „alten Fans“ des Trommlerzugs anhaltend ins Staunen versetzte.

Der Ablauf war laut Peter Ebinger wie im Bilderbuch. Dazu beigetragen habe der geniale, gemeinsame Auftritt der insgesamt vier Fanfarenzüge der Narrenzunft Lindau, Inselstadt Lindau sowie Bregenz und Wangen. Sie machten den Auftakt zur Stimmung, die durch die Hexenmusik aus Schönau weiter vorangetrieben wurde. Die „Dark Show“ leitete die Krönung des Abends ein. Bei der Mitternachtsshow sorgte der Trommlerzug mit einer neu erstellten Bühnenshow samt einer eigens für diesen Abend entwickelten Choreografie, mit neuesten Licht-, Nebel- und Soundeffekten für ein besonderes Spektakel. Einer der Besucher des ausverkauften Trommlerballs lobte: „Diese Show hat tatsächlich etwas von AC/DC“. Mit dem AC/DC-Song „Hells Bells“ gingen die 40 Trommler nach einigen geforderten Zugaben von der Bühne.

Dieser Abend, so die beiden Vorstände Ebinger und Willig, war und ist das Imposanteste, was sie in ihrer langen Karriere beim Trommlerzug erleben durften. Trotz all der Emotionen, der immer wiederkehrenden Dankbarkeit an das Publikum, den unzähligen Helfern und Sponsoren des Vereins, wäre all dies ohne die zusätzliche Unterstützung von Außen nicht gelungen. Besonders dankt der Verein allen befreundeten Vereinen, der Narrenzunft Lindau und den Schönauer Hexen für die tatkräftige Unterstützung in der Organisation des Balls.

Der Hype um den Jubiläumsball war gigantisch. So wurden nach der Bekanntgabe des Status „Ausverkauft – im Vorverkauf“ alle Kanäle wie Mitglieder- oder „Social Media“-Kontakte genutzt, um irgendwie noch an Karten zu kommen. So wurden an das Team des Trommlerzugs, dass an diesem Abend über sich hinaus gewachsen ist, noch über 400 Kartenanfragen gestellt.