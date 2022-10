Trio Toccata zu Gast in der Liebfrauenkirche

Ravensburg (sz) - Zum traditionell festlichen Herbstkonzert am Samstag, 29. Oktober, um 18 Uhr lädt das Ensemble „Trio Toccata“ mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick in die Liebfrauenkirche nach Ravensburg ein. Zur Aufführung kommen laut Ankündigung der Veranstalter neben dem bekannten Trompetenkonzert von A. Vivaldi das Hornkonzert von V. Rathgeber, barocke Musik aus England sowie Orgelwerke von J. S. Bach und C. Franck. Im Mittelpunkt des Programms steht eine gerade fertig gestellte, neue Bearbeitung von Edvard Griegs Peer Gynt Suite für diese außergewöhnliche Besetzung. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten. Foto: Veranstalter