Trio beschädigt Auto vor Ravensburger Bar

Nach einem Streit haben drei bislang unbekannte Männer am Mittwoch gegen 3.45 Uhr vor einer Bar in der Mauerstraße gegen das Auto eines an der Auseinandersetzung Unbeteiligten geschlagen und getreten.

Dabei verursachten sie laut der Polizei einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Im Anschluss flüchtete das Trio und konnte trotz intensiver Fahndung mehrerer Polizeistreifen nicht mehr angetroffen werden. Die drei Männer werden von einem Zeugen als 20 bis 25 Jahre alt und etwa 175 bis 180 groß beschrieben. Ein Täter soll einen roten, ein weiterer einen schwarzen Kapuzenpullover getragen haben. „Das Trio sprach gebrochenes Deutsch und hatte arabisches bzw. afrikanisches Aussehen“, schreibt die Polizei in der Pressemitteilung weiter.

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 78 03 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.