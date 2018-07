Trikotnummern: Fromm bekommt seine Zwei

Das Leuchten in den Augen von Christian Fromm ist unverkennbar, als er sein neues Trikot zum ersten Mal in den Händen hält. Darauf gedruckt nämlich ist seine Lieblingszahl – die Zwei. „Als klar war, dass ich nach Friedrichshafen komme, habe ich direkt gefragt, ob ich die Zwei bekommen kann“, sagt der gebürtige Berliner, der am Sonntag seinen 19. Geburtstag feiert. „Diese Nummer hat mir bisher immer Glück gebracht.“

Schon in den Jugendteams seines ersten Klubs, dem Berliner TSC, habe er die diese Ziffer innegehabt, erzählt der Neu-Häfler. Beim VCO Berlin kam natürlich auch keine andere Zahl in Frage. „Mit dieser Nummer bin ich immer vorangekommen“, sagt Fromm, der die „2“ von Lukas Divis übernimmt. „Ich hoffe, dass sich das in Friedrichshafen fortsetzt.“

Das Trikot mit der Nummer „1“, in den vergangenen drei Spielzeiten von Juliano Bendini getragen, bekommt Außenangreifer Andras Geiger. Die Nummer „5“ von Sung-Min Moon erhält Libero Nikola Rosic und die Nummer „6“ von Allan van de Loo Außenangreifer André Lukianetz. Mit der „11“ von Thomas Kröger wird in der kommenden Saison Mittelblocker Marcus Böhme und mit der „14“ Diagonalangreifer Andrian Radu Gontariu auflaufen.

Die „15“ und damit ebenfalls seine Wunschnummer bekommt Neuverpflichtung Lukas Bauer. „In der Nationalmannschaft hatte ich die Nummer eins, in Eltmann die fünf“, sagt der Mittelblocker. „Und die beiden Ziffern zusammengesetzt ergeben ja dann meine neue Nummer, die 15.“

Da VfB-Ausrüster adidas erst im Dezember seine neue Volleyballkollektion einführt, werden die Häfler Volleyballer sich zum Saisonstart zunächst in den Trikotmodellen der vergangenen Spielzeit und damit mit weißen beziehungsweise roten Shirts und schwarzen Hosen präsentieren. Voraussichtlich zum Jahresbeginn 2010 wird dann auf ein neues Outfit umgestellt.

Das Team des VfB Friedrichshafen im Überblick 1 Andras Geiger Außen-Annahme 2 Chrtistian Fromm Außen-Annahme 3 Marc Honore Mittelblock 4 Lukas Tichacek Zuspiel 5 Nikola Rosic Libero 6 André Lukianetz Außen-Annahme 8 Lukas Kampa Zuspiel 9 Georg Grozer Diagonal 10 Markus Steuerwald Libero 11 Marcus Böhme Mittelblock 12 Joao José Mittelblock 14 Adrian Radu Gontariu Diagonal 15 Lukas Bauer Mittelblock 16 Idi Außen-Annahme (cku)