Trickdieb bestiehlt 79-Jährigen in Biberach

Ein Unbekannter hat einem Senior am Dienstag in Biberach das Geld abgenommen. Gegen 11 Uhr sprach der Täter einen 79-Jährigen in der Unterführung der Eisenbahnstraße an. Er verwickelte den älteren Mann in ein Gespräch und fragte ihn, ob er Kleingeld wechseln könne. Dies veranlasste den Mann, seinen Geldbeutel vorzuzeigen, woraufhin der Unbekannte ins Münzfach griff. Unbemerkt nahm der Täter auch die Scheine aus dem Geldbeutel. Obwohl das Opfer protestierte und dem Unbekannten auf die Finger klatschte, tastete ihn dieser noch nach einem Telefon ab. Dann ging der Täter in Richtung Bahnhof davon.

So soll der Täter ausgesehen haben

Das Polizeirevier Biberach (07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Den Dieb beschreibt das Opfer als einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann. Er sei etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig gewesen. Der Mann habe kurze Haare gehabt und eine braune Winterjacke getragen.