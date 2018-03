Opfer einer Trickbetrügerin ist am Sonntag gegen 16.15 Uhr eine 83-jährige Frau in einer Seniorenwohnanlage in der Altshauser Straße in Ebersbach-Musbach geworden.

Wie die Polizei berichtet, klingelte eine bislang unbekannte Frau an der Tür der Seniorin und gab vor, für eine Behinderteneinrichtung Geld zu sammeln. Die 83-Jährige bat die Unbekannte in die Wohnung, wo diese in einem unbeobachteten Moment die Brieftasche der Bewohnerin mit Bargeld und Bankkarten entwendete. Anschließend verließ die Täterin fluchtartig die Wohnung.

Die Frau wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und schlank. Laut Polizeibericht hat sie längere schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Sie trug eine halblange schwarze Jacke (glatter Stoff) und sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Um Hinweise bittet die Polizei Weingarten, Telefon 0751 / 8030.