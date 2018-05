Trichterwolke fegt über Munderkingen hinweg

Ein Foto auf Facebook erregt die Gemüter. Auf einer Seite, die sich hauptsächlich mit Themen aus und rund um Ehingen auseinandersetzt, ist ein Bild von einer Trichterwolke gepostet worden. Wo genau sich diese sogenannte Funnelcloud gebildet hat, ist nicht ganz klar. Den Kommentaren nach wurde sie am Donnerstagmittag um die Mittagszeit in Ehingen-Nasgenstadt, aber auch in Munderkingen gesichtet.

Doch wie kommt es zu so einer Trichterwolke? Roland Roth, Wetterexperten der „Schwäbischen Zeitung“ klärt auf: „Das ist eine Vorstufe eines Tornodos“, sagt er. Der Unterschied ist jedoch, dass die Trichterwolke den Boden nicht berührt. „Trichterwolken entstehen durch verschiedene Luftmassen“, so Roth. Der Wetterexperte spricht von „kalter Luft in größer Höhe“.

Trichterwolken sind keine Seltenheit

Insgesamt sind Trichterwolken in der Region keine Seltenheit. Drei- bis viermal im Jahr komme es laut Roth rund um Ehingen zu solch einem Naturschauspiel. So auch in der vergangenen Woche, weshalb auch die Wetterprognose schwierig gewesen sei: „Es gibt riesige Unterschiede auf engstem Raum“, sagt er. Und das nicht nur im Südwesten: In Viersen in Nordrhein-Westfalen richtete ein Tornardo erheblichen Schaden an. Vergleichbares sei laut Munderkinger Stadtverwaltung nicht passiert. Der Behörde sind keine Schäden bekannt.

Wohl auch, weil die Geschwindigkeiten einer Trichterwolke nicht ansatzweise so hoch sind, wie die eines Tornados, der bis zu 500 Stundenkilometer erreichen kann. Bei einer Trichterwolke sind es meist nur 100 Stundenkilometer. „Flugzeuge müssen aber trotzdem aufpassen“, sagt Roth, der durchaus einen Zusammenhang mit dem Klimawandel sieht.

Erderwärmung trägt dazu bei

Zwar müsse auch bedacht werden, dass das Bekanntwerden solcher Naturschauspiele durch die vielen Smartphones und die sozialen Medien zugenommen haben – „die Erderwärmung trägt aber ihren Teil dazu bei“, so Roth.

Einen Tornado ohne Bodenkontakt hat die Familie Koch aus Weilheim-Rietheim am Mittwochmittag gesichtet und gefilmt. Ohne Bodenkontakt nennt man dieses Wetterphänomen laut Wetterdienst Trichterwolke.