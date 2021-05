Trennschleifer lösen Brandfehlalarm in der Therme aus

Lindau (lz) - Wie die Feuerwehr Lindau berichtet, hat die Integrierte Leitstelle Allgäu am Dienstagvormittag um 10.25 Uhr den Löschzug der Hauptwache in die Eichwaldstraße alarmiert. In der Therme Lindau löste erstmals die Brandmeldeanlage aus. Ein Trupp begab sich umgehend zur Erkundung in den betroffenen Bereich der Therme. Arbeiten mit einem Trennschleifer hatten erheblich Rauch verursacht und zwei Melder ausgelöst. Die Feuerwehr unterstützte die Handwerker bei der natürlichen Rauchableitung. Nachdem der Rauch weitestgehend abgezogen war, konnten die eingesetzten Feuerwehrkräfte, ein ebenso alarmierter Rettungswagen des BRK und eine Streife der Polizei nach etwa 30 Minuten wieder abrücken.