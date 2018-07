Trend: Schülerzahl an Grundschulen geht weiter zurück

Sie sind meistens sehr bunt und meistens sehr prall gefüllt: die Schultüten, mit denen sich die Erstklässler kommende Woche auf den Weg zu ihrem ersten Schultag machen werden. Im Alb-Donau-Kreis fiebern 1863 Kinder ihrem ersten Schultag entgegen. Zwar sind das nur 40 Schulanfänger (2,1 Prozent) weniger als im vorherigen Jahr, trotzdem ist der landesweite Trend auch hier unverkennbar: Die Schülerzahlen gehen allerorts zurück.

Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) hat jetzt die genauen Zahlen zum Schulstart veröffentlicht. Am härtesten trifft es in diesem Jahr den Landkreis Tübingen: Sind im vergangenen Jahr noch 1793 Kinder eingeschult worden, sind es heuer 1679 – 6,4 Prozent weniger als 2010. Im Landkreis Biberach beginnen 1756 Kinder mit ihrer Schullaufbahn, das sind 100 weniger (5,4 Prozent) als 2010.

Nicht nur mit weniger Schulanfängern, sondern mit insgesamt weniger Schülern haben die Grundschulen zu kämpfen. Alles in allem werden ab nächster Woche 62796Kinder die Grundschulen im Regierungsbezirk Tübingen besuchen. Vergangenes Jahr waren es noch 64902 Schüler und damit 3,2Prozent mehr.

Im Alb-Donau-Kreis gingen die Zahlen ebenfalls zurück: Waren es 2010 noch 7958Grundschüler, werden es heuer noch 7760 sein – ein Minus von 2,5 Prozent (198 Schüler). Wie sieht es in den weiterführenden Schulen aus? Überall gibt es einen zahlenmäßigen Rückgang, vor allem aber bei den Werkreal- und Hauptschulen: Im Alb-Donau-Kreis gab es dort vergangenes Jahr 3278 Schüler, dieses Jahr sind es 3203, also 75 (2,3 Prozent) weniger. An den Realschulen und Gymnasien bewegt sich der Rückgang im 0,5-Prozent- und 0,6-Prozent-Bereich. Im Alb-Donau-Kreis waren es 2010 noch 4350 Realschüler, heuer sind es 4327. Gymnasiasten gibt es in diesem Jahr 3838, vergangenes Jahr waren es noch 3862.