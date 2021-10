Trek-Vaude siegt auch beim Saisonabschluss am Gardasee doppelt

Zum letzten Rennen der Mountainbike-Saison 2021 ist die Mannschaft von Trek-Vaude aus Langenargen und dem Ötztal zum traditionellen Bike-Festival nach Riva an den Gardasee gereist. Die starke Debütsaison von Trek-Vaude ging auch in Italien erfolgreich weiter: Sascha Weber siegte.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nahmen die Athleten das Rennen über 83 Kilometer und 3480 Höhenmeter auf sich. Bei den Lizenzfahrern bildete sich schon nach wenigen Kilometern am ersten Anstieg ein Spitzenduo mit Sascha Weber und dem Schweizer Hansueli Stauffer. Nach rund der Hälfte der Strecke verschärfte Weber das Tempo und setzte sich von seinem Kontrahenten ab. „Wir sind von Anfang an schnell gefahren. Es war ja auch kalt“, sagte der spätere Sieger Weber lachend. In 3:55,58 Stunden war der Trek-Vaude-Profi der einzige Fahrer, der die anspruchsvolle Strecke in unter vier Stunden absolvierte.

Stauffer vom Team Bulls wurde in 4:02,20 Stunden Zweiter vor dem nächsten Trek-Vaude-Fahrer Karl Markt (4:04,15). Mit einem starken sechsten Platz komplettierte Alex Miller das Topergebnis der Langenargener Mannschaft – Miller gewann zudem die U23-Kategorie.

Bei den Frauen dominierte einmal mehr Mona Mitterwallner, das sportliche Aushängeschild von Trek-Vaude. Die aktuelle Marathon-Weltmeisterin – die jüngste der Mountainbikegeschichte – stellte auch in Riva an den langen Anstiegen ihr Ausdauertalent eindrucksvoll unter Beweis. In 4:51,18 Stunden gewann die österreichische Seriensiegerin auch das Bikefestival am Gardasee. Zweite wurde Sosna Katazina vom Torpado Südtirol MTB-Team (4:58,42) vor Paulina Wörz vom RSC Kempten (5:21,07).

„Für uns geht eine unbeschreibliche Saison zu Ende. Wer uns im März gesagt hätte, dass wir im Oktober mit jeweils zwei Welt- und Europameistertiteln sowie mehr als 20 Saisonsiegen in die Winterpause gehen, den hätte ich angelächelt und gesagt: ‚Träum weiter!’. Doch es ist kein Traum, sondern wir haben es wirklich geschafft und hierfür bin ich dankbar“, sagte Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann nach dem erfolgreichen Saisonabschluss.