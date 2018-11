Beim Pokalschießen der Weststadtvereine im Schützenhaus der Schützenkameradschaft Neßlau haben 20 Mannschaften teilgenommen. Die Siegerehrung, verbunden mit dem Laternenfest, fand im Schützenhaus statt. Oberschützenmeister Gerhard Meier und Sportleiter Erwin Singvogel, der für die Organisation verantwortlich zeichnete, überreichten die Pokale.

Bei den Mannschaften ging Platz eins an die TSG Hofherrnweiler Ü 32 II mit einer Gesamtpunktzahl von 5061. Bei den Einzelschützen erreichten Alexander Paluch 2057 Punkte, Markus Bezler 1636 Punkte und Kai Eder 1368 Punkte. Platz 2 errang der Liederkranz Unterrombach II mit einer Punktzahl von 4966. Einzelschützen waren Katharina Traub mit 1743, Rolf Schmid mit 1684 und Sonja Traub mit 1539 Punkten. Der dritte Platz ging an die TSG Hofherrnweiler Ü 32 I mit einer Gesamtpunktzahl von 4722. Einzelschützen waren hier Jürgen Noder mit 2145, Patrick Plichert mit 1368 Punkte und Michael Funk mit 1209 Punkten. Hervorzuheben ist auch der siebte Platz, dieser ging an den Liederkranz Unterrombach I mit den Jugendlichen Tim Keller (1896 Punkte), Flavia Keller (1206 Punkte) und Simon Deuber (1093 Punkten). Das Gesamtergebnis lag somit bei 4195.Punkten

In der Einzelwertung ging Platz eins an Jürgen Noder von der TSG Hofherrnweiler Ü 32 I mit 2145 Punkten. Auf Platz zwei folgte Alexander Paluch von der TSG Hofherrnweiler Ü32 II mit 2057 Punkten. Der dritte Platz ging an den Jugendlichen Tim Keller vom Liederkranz Unterrombach I mit 1896 Punkten.