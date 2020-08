Treffen von Jugendlichen im Neckarpark ufern aus

Der Neckarpark lädt mit seiner schönen Anlage eigentlich zum Entspannen und Verweilen ein. An den Wochenenden jedoch hinterlassen auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände Besucher wiederholt Müll, abgebrochene Glasflaschen und jede Menge Ärger.

Erst im Juni war von der Kreisgärtnergruppe Villingen-Schwenningen – Rottweil – Tuttlingen der Wechselflor im Schwenninger Neckarpark gepflanzt worden. Auf rund 600 Quadratmetern sollten bald über 9000 Begonien, Dahlien, Rudbeckien, Tagetes, Zinnien und viele andere Blumen in bunter Pracht blühen und die Parkbesucher erfreuen. Zumindest tagsüber wirkt der Park idyllisch und schenkt vielen Menschen ein bisschen Ruhe vom Alltag. Doch das ist nicht immer so.

Denn der Neckarpark ist zu gleich ein Anziehungsort für feierlustige Jugendliche und junge Erwachsene. Immer wieder wird der Park zum Treffpunkt von Jugendgruppen. Besonders in Zeiten von Corona, wenn alle Clubs noch geschlossen bleiben müssen, zieht es junge Menschen nach draußen.

Das Resultat nach so einem Abend am vergangenen Wochenende: Müll, Glasflaschen, aber auch ausgedrückte Zigaretten liegen auf dem Boden. Anwohner beschweren sich auch über den Lärm. Das klingt nicht nach einem idyllischen Ruheort.

Am vergangenen Wochenende mit den hohen Temperaturen wurden wieder besonders viel Müll, Glas- und Plastikflaschen auf der Anlage zurückgelassen. Dass das im Sommer – wenn es die meisten Menschen in die Natur zieht – für viele Betrachter nicht sonderlich schön ist, kann man sich denken. So haben sich vermehrt Besucher der Anlage darüber beschwert. Auch in sozialen Netzwerken im Internet wurde das Problem erneut thematisiert.

Seitens der Stadt heißt es, das hochsommerliche Wetter habe am Wochenende selbst für diese Jahreszeit ungewöhnlich viele Besucher in den Neckarpark und auch in den angrenzenden Möglingspark gelockt.

Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt Villingen-Schwenningen, äußert sich dazu in einer E-Mail an unsere Zeitung: „Es ist anzunehmen, dass hierunter coronabedingt auch viele Menschen waren, die ihren Urlaub daheim verbringen. Durch diese Umstände ist eine extrem hohe Menge an Müll angefallen. Gefährlich hierbei war eine hohe Menge an Glas-, beziehungsweise Flaschenbruch.“ Und weiter heißt es: „Zur Gefahrenabwehr und um eine Grundhygiene zu gewährleisten, mussten die TDVS zusätzliche Reinigungsschichten ansetzen.“ So seien sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils zwei Mann der Technischen Dienste für sechs Stunden im Neckarpark und im Möglingspark im Einsatz gewesen, um Sauberkeit und Sicherheit herzustellen. „Insgesamt sind somit an diesem Wochenende 24 zusätzliche Arbeitsstunden bei der Stadtreinigung alleine für diese beiden Grünanlagen angefallen“, schreibt die Pressesprecherin.

Die Stadt appelliert eindringlich an alle Besucher und Nutzer der Grünanlagen, sofern die Kapazitäten der vorhandenen Müllgefäße nicht ausreichen, ihren Müll mit nach Hause zu nehmen, damit auch nachfolgende Besucher den Aufenthalt in den Parkanlagen genießen können.