Treff für dementiell Erkrankte im Gustav-Werner-Stift

Café Poesie, das ist die Betreuungsgruppe für dementiell erkrankte Menschen im Gustav-Werner-Stift in Weingarten, heißt es in einer Medienmitteilung des Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift Weingarten der Bruderhaus Diakonie: Jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr kommen etwa acht demenzkranke Gäste in den Saal des Seniorenzentrums. Der gemütliche Nachmittag ist gestaltet mit Spaziergang, Kaffee und Kuchen, singen, spielen und vielem mehr. Eine Fachkraft leitet die Gruppe, mehrere Ehrenamtliche unterstützen die Gäste. „Für die Gäste bedeutet dies eine Anregung und Abwechslung. Die Familien haben dadurch einen Nachmittag zur freien Gestaltung und Entlastung“, so der Anbieter.

„Der Beitrag pro Nachmittag beträgt 16,50 Euro und kann über den Entlastungsbetrag der Pflegekassen abgerechnet werden. Im Bereich Weingarten – Berg besteht ein kostenloser Fahrdienst“, teilt das Seniorenzentrum Gustav-Werner-Stift weiter mit. Auch neue Ehrenamtliche seien bei der Gruppe herzlich willkommen.

Neue Ehrenamtliche werden in Bezug auf das Thema Demenz geschult und gut eingearbeitet und vom Team begleitet. An welchen Dienstagen und wie oft die Ehrenamtlichen dabei sind, entscheiden sie selbst. Ehrenamtliche haben Versicherungsschutz und bekommen zehn Euro Aufwandsentschädigung pro Nachmittag.

Wer Interesse hat, kann sich bei Karin Bruker, Telefon 0751 / 363 62 80 oder per Mail an karin.bruker@bruderhausdiakonie.de melden.