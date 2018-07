Trauergottesdienst: Merkel nimmt Abschied von ihrem Vater

Templin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gemeinsam mit hunderten Trauernden von ihrem Vater Horst Kasner Abschied genommen. In der Maria-Magdalenen-Kirche der Kleinstadt Templin in Nordbrandenburg feierten rund 500 Menschen den Trauergottesdienst - auf Wunsch des Verstorbenen mit viel Gesang. In der ersten Reihe nahmen Kasners Ehefrau Herlind, Tochter Angela mit Ehemann Joachim Sauer und ihre Geschwister Marcus und Irene mit Angehörigen Platz. Der evangelische Pfarrer war am Freitag vor einer Woche im Alter von 85 Jahren gestorben.