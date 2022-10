Trauercafé in Tettnang

tettnang (sz) - Wer um einen lieben Menschen trauert - egal wie lange es her ist - ist am Sonntag, 23. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr wieder ins Kaplaneihaus, St. Johann 2 in Tettnang eingeladen. Trauernde finden laut Mitteilung des Hospizvereins Tettnang hier einen geschützten Raum für gute Gespräche, Lachen und Weinen, sowie nette Begegnungen mit Begleiterinnen des Vereins und Menschen mit ähnlichen Erfahrungen. Nähere Infos gibt es bei Koordinatorin Karin Winkler, Telefon 0160 / 6 48 19 99 oder per E-Mail: karin.winkler@hospizverein-tettnang.de.