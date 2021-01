Von Schwäbische Zeitung

Fast 40 Jahre war Monika Kopp für ihre Kunden an der Sana-Klinik in Biberach da, nun verabschiedete sich die Friseurmeisterin in den wohlverdienten Ruhestand. Durch die aktuelle Corona-Verordnung musste der Friseursalon, der seit 1984 von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern gerne besucht wurde, bereits Mitte De-zember seine Türen schließen.

Friseurmeisterin Monika Kopp und ihr Ehemann Gerd Kopp können auf fast vier Jahrzehnte als Friseure am Biberacher Klinikum zurückblicken.