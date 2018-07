In Thalmässing in Bayern wollen die Menschen heute mit einer Trauerfeier von dem verhungerten Mädchen Sarah Abschied nehmen. Die Dreijährige war unter den Augen ihrer Eltern verhungert. Gegen beide erging Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags durch Unterlassung. Sarah war am Montag in einer Nürnberger Klinik gestorben und gestern im engsten Familienkreis beigesetzt worden.