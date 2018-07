Trauer und Bestürzung nach Busunglück mit 13 Toten

Rangsdorf (dpa) - Es ist das bislang schlimmste Busunglück in Deutschland in diesem Jahr: 13 Polen starben, als ihr Reisebus auf einer Autobahn bei Berlin gegen einen Brückenpfeiler gerast ist. Dutzende Menschen wurden verletzt - viele davon schwer. Die Reisenden waren auf der Rückfahrt aus dem Spanien-Urlaub. Die Trauer in Deutschland und Polen ist groß. Polens Regierungschef Donald Tusk besuchte am Abend gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck Verletzte des Unglücks in einer Berliner Klinik.