Trauer um Pfarrer Anton Merkt in Spaichingen und Mühlheim

„Schnell, unerwartet und unvermittelt hat er die Räume des Seins gewechselt“, so schreiben Pfarrer Robert Aubele und Franz Frech, Gewählter Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit am Dreifaltigkeitsberg, in ihrem Nachruf auf Pfarrer Anton Merkt (1940-2021). Insgesamt 22 Jahre, davon die letzten zehn Jahre auch als Leiter der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg, ist er in Mühlheim an der Donau tätig gewesen.

„Nach einem erfüllten Leben als Priester im Dienst der Kirche ist er nun hingetreten vor Gottes Thron, an dessen Liebe und Barmherzigkeit er nie zweifelte.“

Am 1. Dezember ist Anton Merkt in seiner Heimatstadt Spaichingen gestorben. In seiner Jugend sei er besonders geprägt worden durch die festlichen Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul, heißt es im Nachruf. Doch bevor er die geistliche Laufbahn einschlug, hatte Merkt das Bäckerhandwerk erlernt und im Juli 1963 die Meisterprüfung abgelegt.

Doch dann zwang ihn eine Berufskrankheit aufzuhören. Er ging an die Kirchenmusikschule nach Rottenburg und studierte Kirchenmusik mit dem Abschluss der kirchlichen C-Prüfung. Über die Kirchenmusik fand er schließlich zur Theologie. Von 1965 bis 1969 besuchte er das Ambrosianum in Stuttgart-Bad Cannstatt, machte dort Abitur und ging anschließend zum Studium der katholischen Theologie nach Tübingen und Freiburg. Im Jahr 1974 schloss er dies mit dem Kirchlichen Examen ab.

Anton Merkt sei auch zu seiner Studienzeit immer mit seiner Geburtsstadt Spaichingen verbunden geblieben, heißt es im Nachruf. Auf seine Initiative entstanden etwa die Geistlichen Bergkonzerte. Seit 1959 hatte er 15 Konzerte veranstaltet, bei denen namhafte Organisten und Musiker aus der Region auf dem Dreifaltigkeitsberg musizierten.

1975 wechselte er ins Priesterseminar nach Rottenburg zur Vorbereitung auf die Diakonenweihe. Am 13. Dezember 1975 wurde er zum Diakon geweiht und kam als Diakon nach Weil der Stadt. Auf das Diakonat folgte 1976 die zweite Ausbildungsphase im Priesterseminar zur Vorbereitung auf die Priesterweihe am 26. März 1977 im Dom zu Rottenburg; zwei Wochen später, am Ostermontag, 11. April 1977, feierte er seine Primiz – in seiner Heimatkirche St. Peter und Paul.

Seine erste Vikarstelle war in Esslingen-Oberesslingen, die zweite Vikarstelle in Horb. 1980 wurde er Pfarrer in Ebingen, St. Josef und zusätzlich Administrator in Margrethausen. 1988 wechselte er ins Donautal und wurde Pfarrer in Mühlheim und Stetten und ab 2004 Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg.

Die Erhaltung der Gotteshäuser und der sakralen Kunstgegenstände war ihm stets ein wichtiges Anliegen, wobei ihm auch seine guten Verbindungen zu anerkannten Künstlern zugute kamen. Unter seiner Ägide wurde die gelungene Innenrenovierung der Mühlheimer Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena durchgeführt.

Seinen Ruhestand verbrachte Anton Merkt ab 2010 dann wieder in seiner Heimatstadt Spaichingen, wo er bis zuletzt als Seelsorger wirkte und von 2012 bis 2014 die Administratur der SE Am Dreifaltigkeitsberg übernahm.

„Wir danken Pfarrer Anton Merkt“, so Aubele und Frech in ihrem Nachruf, „für seine frohe, mit tiefer Kenntnis der Bildenden Künste, Historie und Musik durchdrungenen Verkündigung des Evangeliums. In der Hoffnung auf das neue Leben in Gott, in der Heiterkeit des Paradieses und der Erinnerung, die uns weiterhin mit ihm verbindet, bitten wir um Ihr Gebet.“