Traub wendet sich an Ebnater Ortschaftsrat

Aalen (an) - Nach seinem überraschenden Austritt aus der CDU-Fraktion des Aalener Gemeinderats hat sich Manfred Traub in einem Schreiben an den Ebnater Ortschaftsrat gewandt.

Er stellt darin klar, dass er neben Manfred Zwick (Grüne) einer von zwei Ebnater Gemeinderäten bleiben wird. Weiterhin würden durch die künftige Stärke der CDU-Fraktion von 13 Räten Mehrheiten für Entscheidungen wie bisher, nur unter Mitwirkung verschiedener Gruppierungen, zu erreichen sein.

Als Gemeinderat dürfe er auch weiterhin an allen Sitzungen aller Ausschüsse teilnehmen. Zudem bestehe für Ortsvorsteher darüberhinaus Rederecht. Auch habe er weiterhin eine von 49 Stimmen im Gemeinderat.

Will Traub in Zukunft Anträge stellen, muss er sich eine Mehrheit suchen. Abschließend merkt Traub an, dass es in der Vergangenheit schon Austritte oder Wechsel aus Gemeinderatsfraktionen gegeben habe. Als Beispiel nennt er unter anderem Patriz Ilg aus Hofen, der Gemeinderat ohne Fraktionsbindung und Ortsvorsteher geblieben ist.