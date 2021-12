Transporter erfasst Seniorin auf B 32

Leicht verletzt wurde eine 77-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18.15 Uhr auf der B 32. Die dunkel gekleidete Frau war zu Fuß zwischen Bad Saulgau und Herbertingen unterwegs, was mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei über Notruf gemeldet hatten. Beim Eintreffen der Beamten war der 62 Jahre alte Fahrer eines Ford Transit bereits mit der Frau kollidiert. Da er die verwirrt wirkende Seniorin mit dem Außenspiegel streifte, erlitt diese laut Mitteilung der Polizei glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde die 77-Jährige von einem Familienangehörigen abgeholt. Am Ford des 62-Jährigen entstand geringer Sachschaden.