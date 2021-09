Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Läuferin von Biggis Laufoase Silvia Gropper finisht gemeinsam mit Teampartner Günter Leykum in sieben Tagen den Transalpine Run 2021.

Der Transalpine Run ist ein Etappenlauf, bei dem man in Zweier-Teams in sieben bzw. acht Tagen die Alpen überquert. Seit seiner ersten Austragung 2005 zählt er zu den anspruchsvollsten Bergläufen in Europa. Nachdem der TAR 2020 coronabedingt ausgefallen war, konnte in diesem Jahr der Lauf wieder stattfinden.

In 7 Etappen startete der TAR 2021 am 04.09.2021 unter traumhaften Bedingungen in Hirschegg im Kleinwalsertal und führte über das Gemsteltal hinauf am Widderstein vorbei nach Lech am Arlberg – Ziel der ersten Etappe. Weiter ging es am nächsten Morgen bei 5 Grad nach St. Anton in Tirol. Etappe 3 führte über das Kuchenhöchli (2.730 m) und Schafbichljöchli (2.637 m) nach Galtür. Etappe 4 startetet wiederum bei nur 7 Grad und führte mit 42 km, 2400 Höhenmeter und spürbar müder werdenden Beinen nach Klosters/Serneus in der Schweiz, wo zweimal übernachtet wurde. Etappe 5 – der Ruhetag – Bergsprint mit 8 km und 950 Höhenmetern auf die Madrisa. Lang, intensiv und technisch fordernd zeigte sich die Königsetappe am Tag 6 des Transalpine Run mit 48 km und 2.300 Höhenmetern. Den höchsten Punkt des TAR 2021 auf der Fuorcla da Rims (2.975 m) war auf der letzten und 7. Etappe zu meistern. Über hochalpine Pfade und technisch sehr anspruchsvolle Passagen forderte diese Etappe mit 44 km und 2.300 Höhenmeter nochmals alles von den Läufer-/innen. Silvia Gropper und Günter Leykum erreichten gesund und überglücklich das Ziel in Prad und landeten erfolgreich auf Platz 5 in der Klasse Senior Master Mixed.

Die Läufer und Läuferinnen meisterten in diesem Jahr insgesamt 236 km und 13.400 Höhenmeter. Von 300 startenden Teams erreichten 220 das Ziel.