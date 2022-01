Traktor stößt mit Auto zusammen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Citroen ist es am Samstag gegen 8 Uhr auf der Kreisstraße 7962 zwischen Ruprechtsbruck und Ebenweiler gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Als dem 25-jährigen Unfallverursacher nach Angaben der Polizei kurz vor Ebenweiler am Traktor die Lenkung versagte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Citroen einer 48-jährigen Fahrerin. Die Frau wurde leicht verletzt und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 27 000 Euro