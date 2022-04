Traktor kippte bei Emerkingen um

Munderkingen - Wie die Polizei mitteilt, erlitten am Dienstag drei Personen bei Munderkingen Verletzungen.

Um 16 Uhr fuhr eine 77-Jährige von einem Feldweg mit ihrem Traktor auf die L273 zwischen Emerkingen und Bettighofen ein. Dabei übersah sie wohl eine 63-Jährige die mit ihrem VW in Richtung Emerkingen unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Dadurch kippte der Traktor um. Dessen Fahrerin, sowie die 63-jährige VW-Fahrerin und ihre 35-Jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Krankenwagen brachten sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf etwa 20 000 Euro.