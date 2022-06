Trainingsauftakt mit viele neuen Gesichtern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unterschmeien/Oberschmeien - Der Saisonabschluss 2021/22 mit der Verabschiedung von Kumpel und Trainer Frank Nuber ist noch gar nicht allzu lange her und schon wirft die neue Saison ihre Schatten voraus. Das neue Trainerduo Stefan Linder und Christian Lauria sowie Torwarttrainer Manuel Blender haben bereits zum Saisonauftakt auf das Sportgelände in Unterschmeien gebeten.

Neben dem neuen Trainerteam darf der Abteilungsleiter drei Neuzugänge begrüßen. Vom TSV Sigmaringendorf wechselt Hieu Lam Hoang und vom FC Krauchenwies/Hausen Luca Bongermino nach Schmeien. Ebenso vom FC Krauchenwies/Hausen findet Sven Szameitat den Weg zu seinem Heimatverein nach Schmeien zurück. Mit Bongermino und Szameitat erhält die SGM bezirksligaerfahrene Fußballer hinzu, die mithelfen sollen, die Mannschaft in die obere Tabellenregion zu befördern. Zudem gelang es der Abteilungsführung, die umworbenen Leistungsträger zu halten und sie vom neuen Weg zu überzeugen.

In der Vorbereitung gilt es, die Taktik des neuen Trainerteams zu verinnerlichen und Kraft für eine hoffentlich gute Saison zu tanken. Neben vielen Testspielen steht der Krone Pokal Ende Juli auf dem Programm. Bei der vierten Auflage des Vorbereitungsturniers möchte die SGM wie im vergangenen Jahr ins Halbfinale einziehen. In der Gruppe muss die SGM sich in diesem Jahr gegen die SGM Heinstetten sowie die neue Spielgemeinschaft Heuberg (TSV Stetten a.k.M., SV Schwenningen, SG Frohnstetten/Storzingen) behaupten.

Zudem stehen folgende Vorbereitungsspiele auf dem Programm: 1. Mannschaft: Samstag, 9. Juli: ?? – VFR Sauldorf – SGM. Sonntag, 10. Juli: 16 Uhr – SGM – SV Langenenslingen. Freitag, 15. Juli: 19.15 Uhr – FV Walbertsweiler/Rengetsweiler II – SGM. Sonntag, 24. Juli: 18 Uhr – FV Fulgenstadt – SGM. Dienstag, 26. bis Sonntag, 31. Juli: Krone Pokal; Mittwoch, 17. August: 19 Uhr – TSV Ach-Linz II – SGM. Sonntag, 21. August: 15 Uhr – SGM – SV Denkingen II. 2. Mannschaft: Samstag, 9. Juli: ?? – VFR Sauldorf II – SGM II. Sonntag, 24. Juli: 16 Uhr – FV Fulgenstadt II – SGM II. Sonntag, 21. August: 13 Uhr – SV Denkingen III – SGM II; Voraussichtlicher Rundenstart am Sonntag, 28. August.