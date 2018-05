Trainieren mit Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp

Nach dem tollen Erfolg des ersten (Aqua-) Nordic- Walking-Aktionstags mit über 80 Teilnehmern im Herbst gehen die Bad Buchauer Adelindis-Therme und Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp in die zweite Runde. Am Samstag, 19. Mai, steht der zweite Aktionstag in der Therme an, frei nach dem Motto „Nordic Walking geht Baden“.

Interessierte und Neueinsteiger können an den verschiedenen Kurse“ mit Michael Epp teilnehmen und die gelenkschonende Sportart für sich entdecken. Los geht es um 14.30 und 15.15 Uhr mit je einer Runde Aqua Nordic Walking in der Adelindis-Therme (im Thermeneintritt inklusive). Um 16.15 Uhr folgt ein Nordic-Walking-Techniktraining im Kurpark des Gesundheitszentrums Federsee. Der Abendlauf um 18 Uhr ist auch für Sportbegeisterte und Geübte geeignet.

Keine Anmeldung erforderlich

Der ein oder andere Streckenabschnitt wird hier auch seine Weltrekord-Strecke streifen. Im Jahr 2009 legte Michael Epp in 24 Stunden 170,7 Kilometer rund um den Federsee zurück und knackte damit den damaligen Weltrekord.

An allen Einheiten können die Teilnehmer kostenfrei und ohne Anmeldung teilnehmen (Stöcke sind vorhanden). Ab 20 Uhr versammelt man sich zum gemütlichen Ausklang auf der Piazza vor dem Kurzentrum.