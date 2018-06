Trainer Preis hört bei Fürths U 23 auf

Fürth (dpa) - Ludwig Preis ist nur noch bis zum Saisonende Trainer der Reserve des Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth. Der 42-Jährige habe sich dazu entschlossen, im Sommer aufzuhören, teilten die Franken am Mittwoch mit. „Es war eine tolle Aufgabe und hat riesig Spaß gemacht täglich mit so vielen Talenten zu arbeiten. Doch das ist ein Fulltime-Job. Die Spieler müssen ganztägig betreut werden. Das kann ich nicht ableisten“, sagte Preis, der in der vergangenen Saison interimsweise auch kurz Fürths Bundesligateam gecoacht hatte.

Sein Nachfolger bei der U 23 in der Regionalliga Bayern wird Mirko Reichel, der von 2008 bis 2013 schon Co-Trainer der Fürther Zweitligamannschaft war. Verteidiger Thomas Kleine beendet zum Saisonende seine Karriere und wird ebenfalls in die Nachwuchsarbeit der SpVgg eingebunden. Der 36-Jährige soll sich „insbesondere um die Betreuung und Begleitung der hochtalentierten Spieler im Übergangsbereich von der U 17 bis zur Lizenzmannschaft“ kümmern.