Trainer Jos Luhukay hört beim FC Augsburg auf

Augsburg (dpa) - Jos Luhukay beendet vorzeitig seine Arbeit beim FC Augsburg. Das bestätigten Spieler des Fußball-Bundesligisten nach dem 1:0 im Heimspiel gegen den Hamburger SV. Luhukay, seit April 2009 Cheftrainer der Schwaben, war mit dem FCA vor einem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen und hatte in dieser Saison den Klassenverbleib gefeiert. Seinen bis zum 30. Juni 2013 laufenden Vertrag will der 48-Jährige aber nicht mehr erfüllen. Als Nachfolger gilt Markus Weinzierl von Drittligist Jahn Regensburg.