Trainer Ingo Eschweiler übernimmt den SV Aichstetten

Fußball-Kreisligist SV Aichstetten hat einen neuen Trainer. „Mit Ingo Eschweiler konnten wir unseren Wunschtrainer, als Nachfolger für Daniel Fürgut, gewinnen. In unseren Gesprächen erkannten wir recht schnell, dass unsere Strukturen, seine Vorstellungen und wir menschlich, als Team, gut zusammenpassen“, wird Walter Rölle, Abteilungsleiter des SV Aichstetten, am Dienstag in einer Pressemitteilung zitiert. Fürgut hatte dem Verein Ende des vergangenen Jahres überraschend mitgeteilt, aus persönlichen Gründen nicht weiterzumachen.

Ingo Eschweiler kann eine langjährige, erfolgreiche Vita als Spieler und Trainer vorweisen, er spielte und trainierte dabei in wesentlich höheren Spielklassen. Vor einigen Jahren zog er aus beruflichen Gründen, mit seiner Familie, in den Süden der Republik, nach Kißlegg. Eher zufällig übernahm er während der Saison 2016/2017 die A-Jugend des FC Leutkirch, die damals erstmals in der Verbandstaffel Süd spielte. Nach einer sehr schwierigen Vorrunde, konnte sich die Mannschaft mit ihm stabilisieren und sich damals, mehr als anständig, aus der starken Liga verabschieden.

„Das war schon sehr bemerkenswert. Einige unserer Spieler waren damals Teil der Leutkircher Mannschaft und somit schließt sich der Kreis. Wir kennen daher die Qualitäten von Ingo und vertrauen voll und ganz seinen Fähigkeiten. Gemeinsam mit Co-Trainer Ihsan Dalkiran, Torspielertrainer Trainer Franz Gruber und Athletiktrainer Markus Berger wird er die Mannschaft weiterentwickeln“, ist sich Rölle sicher.