NABU veranstaltet „Stunde der Wintervögel“ - Zählen Sie mit!

Im vergangenen Jahr waren die "Stars" die Haussperlinge. Welcher Wintervogel nun am häufigsten in der Region beobachtet wird, entscheidet sich am kommenden Wochenende.

Dann können sowohl Vogelprofis als auch Laien an der "Stunde der Wintervögel" des NABU Oberschwaben teilnehmen. Wie gezählt wird und wie man an der Aktion teilnehmen kann, erklärt im Video Sabine Brandt vom NABU Oberschwaben.

Die Daten werden in der Folge vom NABU ausgewertet. Damit kann man unter anderem bestimmen, ob Vogelbestände gewachsen oder zurückgegangen sind.