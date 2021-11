Traditioneller Adventsmarkt in St. Magnus

Friedrichshafen (sz) - In St. Magnus in Fischbach findet am Samstag, 27. November, nach einem Jahr Corona-Pause wieder der traditionelle Adventsmarkt statt. Vom Bastelteam wurden in den letzten Wochen wieder vielfältige Adventskränze, kreative Weihnachtsdekos und verschiedene Leckereien hergestellt. Der Erlös geht an die Stiftung Valentina und an die Kirchengemeinde St Magnus. Der Verkauf findet von 10 bis 16.30 Uhr statt, in diesem Jahr wegen des notwendigen Abstands in der Kirche. Besucher werden gebeten, ihren 2G-Nachweis mitzubringen.