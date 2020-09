Tradition trifft Moderne, Kopie trifft Original

Das Kunsthaus Bregenz und die Johanniterkirche Feldkirch beleben ihre langjährige Zusammenarbeit mit einer Installation des österreichischen Künstlers Oliver Laric. Larics „Standbild“, eine modifizierte, im 3D-Drucker geschaffene Skulptur des König Theoderich von 1513, ist ab Samstag, 26. September, in der Johanniterkirche Feldkirch zu sehen.

Oliver Larics Standbild ist die modifizierte Version einer Statue von König Theoderich. Das Original von 1513, ein Bronzeguss von Peter Vischer d. Ä. nach einem Entwurf Albrecht Dürers, steht als eine von 28 Figuren Wache am Grabmal Kaiser Maximilians I. in der Innsbrucker Hofkirche. Laric ließ die überlebensgroße Statue in 3D scannen und entfernte Elemente wie Schild, Axt, Schwert und Schnauzbart, wie das Kunsthaus Bregenz in einer Pressemitteilung schreibt. Die Druckdaten des Scans sind online frei zum Download verfügbar und können weltweit von Nutzern als Grundlage für neue Arbeiten verwendet werden. Die tänzerisch leichte, zum Teil durchscheinende Skulptur wird erstmals in der Johanniterkirche Feldkirch ausgestellt.

Das Standbild ist Teil eines größeren Projektes von Oliver Laric: Seit 2012 speist der Künstler Druckdaten seiner Skulpturen auf seine Datenbank unter threedscans.com ein. Die Daten sind weltweit frei zum Download verfügbar. Laric verbindet und überträgt Qualitäten aus dem digitalen Bereich wie schnelle Reproduzierbarkeit, Verbreitung und Wandelbarkeit scheinbar mühelos in den rein realen Raum. Die Zusammenarbeit zwischen dem Kunsthaus Bregenz und der Johanniterkirche Feldkirch blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte zurück. 2003 präsentierten KUB und Johanniterkirche erstmals gemeinsam eine Arbeit von Anish Kapoor als Erweiterung der damaligen KUB Ausstellung. Installationen von Jenny Holzer (2004), Janet Cardiff & George Bures Miller (2005/2006) und Michael Craig-Martin (2006) folgten.

Nun ist es KUB-Direktor Thomas D. Trummer gelungen, den österreichischen Künstler Oliver Laric für eine Installation im historischen Kirchenraum im Herzen von Feldkirch zu gewinnen.