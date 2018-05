Nicht nur das herrliche Wetter, sondern auch der besondere Ort, das Bildstöckle auf dem Braunenberg, sind Anziehungspunkt für zahlreiche Gottesdienstbesucher gewesen. Gemeinsam feierten sie dort am Bildstöckle eine Bergmesse.

Nach einjähriger Pause hatte die KJG Wasseralfingen den Staffelstab von der Kolpingfamilie übernommen mit der Organisation und Vorbereitung dieses besonderen Gottesdienstes. Zu Fuß oder mit der Autokolonne, Jung und Alt trafen sich, um an diesem besonderen Ort, mitten in der Natur, zu beten und Gottesdienst zu feiern. Das Vermächtnis Jesu, „Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde“, steht dort in großen Lettern auf einem Gedenkstein. Es ist auch das Vermächtnis der Gruppe, die dieses Marienheiligtum einst ins Leben gerufen hatte. Dieses Vermächtnis auch auf heute zu beziehen, war ein leitender Gedanke, den Pastoralreferent Michael Fürst in seiner Predigt aufgriff und auf die aktuelle Debatte um das Kreuz bezog.

Pfarrer Harald Golla zelebrierte diesen außergewöhnlichen Gottesdienst. Der Kirchenchor der Kirchengemeinde Sankt Stephanus sorgte mit seiner musikalischen Gestaltung für eine besondere Umrahmung Das Bildstock-Lied bildete den feierlichen Abschluss. Das Vermächtnis dieses Ortes wurde mit Leben gefüllt, was sich auch an den vielen Familien und dem Familienkreis der Kirchengemeinde zeigte, der die Bergmesse als Ziel einer Familienwanderung nutzte.