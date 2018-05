Das Wetter hat am Pfingstsonntag nicht so ganz mitgespielt, denn es war nass-kalt und die Sonne ließ sich erst im Laufe des Tages so richtig blicken. Das tat der Festfreude beim Höhlenfest in Sontheim allerdings nichts an. Die Besucher trotzten dem Wetter, ließen es sich auf den Bänken vor dem Höhlenrasthaus schmecken, suchten untereinander das Gespräch und genossen die herrliche Landschaft oberhalb des Tiefentals und lauschten gerne der Musik.

Da spielte beim diesjährigen Höhlenfest oberhalb des Eingangs zur Sontheimer Höhlen zunächst die Jugendkapelle der Trachtenkapelle Ennabeuren unter der Leitung von Leonie Loritz beschwingt auf unter unterhielt mit vielfältiger Blasmusik die Festgäste. Später war dann Alleinunterhalter Thomas Mangold an der Reihe und erfreute die Besucher mit seinen musikalischen und gesanglichen Darbietungen.

Steak und Rote sowie Pommes waren begehrt, aber auch Bier, Radler und Limo. Zahlreiche Mitglieder und Helfer des Höhlenvereins kümmerten sich darum, dass die Besucher nicht hungern oder dursten mussten. Viele der Festbesucher wanderten oder radelten zur Sontheim Höhle und verbanden den Festbesuch mit sportlicher Betätigung im Vorfeld wie danach. Auch zahlreiche Gäste von außerhalb Heroldstatts fanden sich sein, denn das Höhlenfest in Sontheim ist bekannt und und hat eine lange Tradition.

Denn die Sontheimer Höhle gilt als älteste Schauhöhle Deutschlands – wohl seit. Was das Höhlenfest zu Pfingsten angeht, da ist in der Gemeindechronik nachzulesen, dass „bis 1790 Sontheimer Bauern alljährlich am Pfingstmontag ein Höhlenfest abhielten.“ Um 1825 ist das Höhlenfest erneut ausgerichtet werden. Bereits im 18. Jahrhundert an Pfingsten „pflegten die ledigen Leute sämtlich in die Höhle zu gehen, darin zu tanzen, zu essen und zu trinken“, heißt es in der Beschreibung des Sontheimer Erdlochs von 1791.

Seit rund 30 Jahren gibt es eine Besonderheit beim Sontheimer Höhlenfest: Die Besucher dürfen am Pfingstsonntag die erst 1987 entdeckte „Hintere Kohlhaldehöhle“ kostenlos in Augenschein nehmen, deren Eingang gerade mal so 100 Meter von der Sontheimer Höhle entfernt liegt. In dieser kleinen Höhle befindet sich ein außerordentlich sehenswerter Tropfsteinschmuck, der sich über Jahrtausende zu seiner heutigen Schönheit ungestört entwickeln konnte. So konnten die Gäste die zahlreichen schönen und weißen Stalagmiten und Stalaktiten aus nächster Nähe bestaunen. Mitglieder des Höhlenvereins zeigten dieses Kleinod an Höhle, führten aber auch durch die 192 Meter lange Sontheimer Höhle mit ihrem herrlichen Tropfsteinschmuck.

„Wir sind mit dem Festverlauf zufrieden. Das Wetter müssen wir nehmen wie es ist“, erklärte der kommissarische Vorsitzende Hans Kastner. Er selbst begleitete den einen oder anderen Gast zu der Kohlhaldehöhle.