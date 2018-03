Trachtenverein „D’bayr. Bodenseer“ hat neuen Vorsitzenden

Lindau (lz) - Beim Trachten- und Heimatverein „D’bayr. Bodenseer“ Lindau e hat es einen Führungswechsel gegeben. Georg Gewinner zog sich nach 17 Jahren aus der Vorstandschaft zurück. Sein Nachfolger wurde Alexander Bulach, wie der mittlerweile 153 Mitglieder zählende Verein mitteilt. Neben den Neuwahlen standen bei der Hauptversammlung des Vereins auch eine Satzungsänderung und eine Beitragserhöhung auf der Tagesordnung.

Die Beitragserhöhung wurde mit nur einer Stimmenthaltung, die Satzungsänderung einstimmig angenommen. In interessanten Berichten erfuhren die Mitglieder anschließend von einem ereignisreichen Vereinsjahr. Der Vorstand war besonders stolz auf die Verleihung der „Goldenen Trachtentafel“ des Deutschen Trachtenverbandes, die dem Verein im Rahmen einer Ehrung überreicht wurde.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes ließ Georg Gewinner seine Amtszeit mit vielen Höhepunkten noch einmal Revue passieren. In dieser Zeit wurden besondere Freundschaften zu den Trachtenvereinen Neustadt an der Weinstraße, Piesbach und zur Volkstanzgruppe Langenstein geschlossen, wie der Verein schreibt. Die 17 Jahre intensive Vorstandsarbeit sei nur durch den großen Rückhalt der Familie möglich gewesen. Die Familie mit in die Trachtenarbeit einzubeziehen, sei seine größte Herausforderung gewesen, was ihm mit seinen vier Mädels jedoch hervorragend gelungen sei. Abschließend sprach er allen seinen besonderen Dank aus. Nun könne er einen gut geführten, auf finanziell sicheren Füßen stehenden Verein übergeben. Er versprach, auch weiterhin die Trachtenarbeit aktiv zu unterstützen.

Kurz und bündig folgte nach dieser bewegenden Rede die Neuwahl. In geheimer Wahl wurde Alexander Bulach zum neuen Vorsitzenden gewählt. Per Akklamation wurden die anderen Ämter nahezu einstimmig beschlossen. Stefan Ganal übernimmt das Amt des Stellvertreters. Des Weiteren wurde die Führungsriege fast übernommen. Anja Grimminger (Erste Kassiererin), Hildegard Drees (Erste Schriftführerin), Stefan Ganal (Erster Vorplattler), Sabine Straub (Erste Vortänzerin), Svenja Späth (Erste Jugendleiterin), Sonja Willhalm (Vereinsmutter/ Trachtenwartin), Dieter Willhalm (Zweiter Kassierer), Ramona Schirmer (Zweite Vortänzerin), Leonie Kränzlein (Zweite Jugendleiterin), Rita Motz (Erste Beisitzerin), Ulrike Ganal (Zweite Beisitzerin), Gustav Grübel (Erste Vereinsmusikant), Sigurd Sauer (Zweiter Vereinsmusikant), Gottfried Striebel (Zweiter Revisor). Neu hinzugekommen sind Helmut Vogler (Inventarverwalter), Monika Bruderhofer (Zweite Schriftführerin) und Christine Gewinner (Erste Revisorin). Dafür schieden Karl Heinz Bulach als erster Revisor und Günther Motz als Inventarverwalter aus. Fähnrich bleibt Florian Motz. Als erste Amtshandlung sprach der neue Vorsitzende Alexander Bulach seinem Vorgänger noch einmal seinen Dank aus. Georg Gewinner erhielt Gutscheine für eine Weinbergführung und ein persönlich gestaltetes Buch mit Beiträgen von den Vereinsmitgliedern.