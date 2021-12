Trachtenkapelle Ennabeuren hilft tumor- und leukämiekranken Kindern

Die Albverein-Trachtenkapelle Ennabeuren feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. „Ein halbes Jahrhundert Blasmusik aus Ennabeuren, ein halbes Jahrhundert Kameradschaft, das muss gefeiert werden“, lautete das Jahresmotto. Doch leider konnten zahlreiche geplante Festlichkeiten einschließlich eines Jubiläumskonzerts aufgrund der pandemischen Lage nicht stattfinden. Daher freute die Musiker und Mitglieder der Trachtenkapelle Ennabeuren umso mehr, dass sie als einen Höhepunkt der Feierlichkeiten am 13. Oktober 2021 das Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Ulm in der Berghalle veranstalten konnten.

Mit dem Benefizkonzert wollte die Musiker im Jubiläumsjahr des Vereins neben den eigentlichen Feierlichkeiten, auch wohltätige Zwecke unterstützen. So kommen die Erlöse des Benefizkonzertes gleich zwei Förderzwecken zu Gute. Einen Teil des Erlöses investiert die Trachtenkapelle in ihre vereinseigene Jugendarbeit, sodass sie den Kindern und Jugendlichen gerade in in diesen Pandemiezeiten wieder den Spaß an der Musik sowie die Freude am Vereinsleben zurückbringen kann.

Familien und kranken Familien helfen

Der weitere Förderzweck liegt den Vereinsmitgliedern gleichermaßen sehr am Herzen. So herausfordernd die vergangenen Monate für sie alle auch waren, gibt es leider Familien, die bereits vor, während und auch nach der Pandemie mit ungleich größeren Herausforderungen zu kämpfen haben, weil Kinder und Jugendliche an Tumor- oder Leukämieerkrankungen leiden. „Umso großartiger ist es, wenn es Menschen und Einrichtungen gibt, die diesen Familien in jener schweren Zeit Unterstützung bieten. So auch der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm“, betont die Vorstandschaft der Trachtenkapelle.

Der Förderkreis betreibt mehrere Elternhäuser, die den Familien während der Behandlung der Kinder in der Uniklinik Ulm ein Zuhause bieten. Zudem entlasten sie mit ihrer Kinderbetreuung von Geschwisterkindern die Eltern während der Therapie erheblich. In der Erholungseinrichtung „Auszeit“ können die Familien im Allgäu Ruhe und Kraft tanken. Mit weiteren Projekten, wie der Wunschbox oder Musik- und Maltherapien bringt der Förderkreis den Kindern Freude in den Alltag.

Freude bei Elvira Wäckerle

„Es freut uns daher sehr, dass wir kurz vor Weihnachten mit einer kleinen Abordnung den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm besuchen und hierbei der Vorsitzenden des Förderkreises, Elvira Wäckerle, einen Spendenscheck über 2500 Euro überreichen konnten“, sagt Christian Manz, Schriftführer der Trachtenkapelle Ennabeuren. Sehr gerne unterstütze sie mit dieser Spende den Förderkreis in seinem Wirken und sehr gerne helfe sie auf diesem Wege „kranken Helden“.

Die Trachtenkapelle Ennabeuren dankt herzlich allen Konzertgästen des Benefizkonzerts für ihren Besuch und damit für ihren Beitrag zur Unterstützung wohltätiger Zwecke. Die Spende in Ulm übergeben haben die stellvertretende Vorsitzenden Holger Ziegler und Jürgen Manz sowie Schriftführer Christian Manz.