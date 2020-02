Traber gelingt die Titelverteidigung

Mit einer neuen Saisonbestleistung von 7,59 Sekunden ist Gregor Traber (Foto: Axel Koring/imago-images) am Samstag bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig wieder deutscher Meister über 60 Meter Hürden geworden. Mit deutlichem Vorsprung auf den Zweitplatzierten Stefan Volzer (Sindelfingen/ 7,87 Sekunden) wiederholte der 27-jährige Meckenbeurer, der vor zweieinhalb Jahren nach Leipzig gezogen ist, seinen Vorjahreserfolg. „Heute lief es richtig gut. Ich hatte das Gefühl, dass über Hürde eins, zwei noch was drin gewesen wäre. Aber dann lief es einfach wie aus einem Guss“, sagte Traber anschließend.