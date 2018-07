Träsch beim Abschied: Arbeite für nächste EM

Eppan (dpa) - Mit einer Kampfansage für die kommenden Monate hat sich der verletzte Christian Träsch aus dem Quartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol verabschiedet.

„Die nächste EM und die nächste WM werden kommen. Ich werde daran arbeiten, dass ich da dabei bin“, sagte der Profi des VfB Stuttgart, der wegen einer Kapselverletzung im rechten Fuß die WM-Teilnahme in diesem Sommer in Südafrika verpasst. „Natürlich ist es sehr bitter, es hat riesen Spaß gemacht, hier mit der Mannschaft zu trainieren“, erklärte Träsch, der für seine Kollegen in den nächsten Wochen „die Daumen drücken“ wird.

Träsch hatte sich die Verletzung in einem Testspiel des DFB-Team gegen den italienischen Drittligisten FC Südtirol zugezogen. „Ich wollte den Ball stoppen, bin von nassem auf trockenen Rasen gekommen, der Fuß ist stehengeblieben und umgeknickt“, schilderte der Stuttgarter das Missgeschick. Auf Übereifer im Kampf um ein WM-Ticket will er die schwere Blessur nicht zurückführen: „Das ist unabhängig davon, so einen Ball versucht man immer zu bekommen.“ Sechs Wochen muss Träsch jetzt erst einmal pausieren. „Man muss nach vorne schauen, das ist auch anderen, erfahrenen Leute wie Michael Ballack passiert.“